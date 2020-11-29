JANDARMADAN HELİKOPTERLE KISITLAMA DENETİMİ - Son Dakika

Mertcan ÖZTÜRK/

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında helikopter destekli ekiplerle ikinci sokağa çıkma kısıtlama denetimi ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında, ikinci sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığının kontrolü amacıyla sorumluluk bölgesinde bulunan kara yollarında, kontrol ve denetimleri ile asayiş uygulaması yaptı. Uskumruköy Kavşağı ve Havalimanı Yolu Göktürk Mevkii'ne kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopter havadan destek sağladı. Denetimlerde toplamda 2 bin 748 personel görev yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.