Jandarmadan Helikopterli Trafik Denetimi
54 dakika önce
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında helikopterle havadan denetim yaptı.
Bursa Jandarma
Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında helikopterle havadan denetim yaptı.
Trafik yoğunluğu yaşanan noktalarda kazaların önüne geçebilmek için havadan denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildirdi.
Bu sürücüleri durduran jandarma, gerekli idari işlemleri gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:47 Kaynak: AA
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