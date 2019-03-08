Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Helikopterli Trafik Denetimi

Jandarmadan Helikopterli Trafik Denetimi

54 dakika önce

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında helikopterle havadan denetim yaptı.

Jandarmadan Helikopterli Trafik Denetimi, System.String[]
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte kural ihlallerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında helikopterle havadan denetim yaptı.

Trafik yoğunluğu yaşanan noktalarda kazaların önüne geçebilmek için havadan denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri yer ekiplerine bildirdi.

Bu sürücüleri durduran jandarma, gerekli idari işlemleri gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:47 Kaynak: AA

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