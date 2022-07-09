Jandarmadan hem denetim hem şeker ikramı - Son Dakika
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Jandarmadan hem denetim hem şeker ikramı

09.07.2022 18:53
Jandarmadan hem denetim hem şeker ikramı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi çerçevesinde durdurdukları sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi çerçevesinde durdurdukları sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Jandarma Bölük Komutanı Ali Ayva ve jandarma ekipleri, trafik denetimi çerçevesinde durdurdukları sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti.

Kurban Bayramı nedeniyle Jandarma ekipleri de denetimlerini arttırdı. Morhamam mevkiinde bulunan kontrol noktasında, yolun her iki kısmında da denetim yapan Jandarma ekipleri, durdurdukları sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak şeker ikramında bulundu.

Ekipler, sürücülere bayramda oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, emniyet kemeri takarak trafik kurallarına uyan vatandaşlara da teşekkür ettiler.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ali Ayva ise trafiğin yoğun olduğu Kurban Bayramı dolayısıyla yaralamalı veya ölümlü kazaların yaşanmaması için sürücüleri yasal hız limitlerine uymaları ve yolculuk esnasında mutlaka emniyet kemeri takılması konusunda uyarılarda bulundu,

Aynı zamanda ilçenin hemen girişinde de ilçe belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, tarafından ilçeye gelen vatandaşları karşılayarak kolonya ve şeker ikramında bulunup bayramlarını kutladı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Hisarcık, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan hem denetim hem şeker ikramı - Son Dakika

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