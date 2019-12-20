Jandarmadan hırsızlara gece yarısı baskını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan hırsızlara gece yarısı baskını - Son Dakika

Jandarmadan hırsızlara gece yarısı baskını

6 saat önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca, İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilere gece yarısı baskın yapıldı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca, İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilere gece yarısı baskın yapıldı. Baskında, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Tekirdağ'da toplam 27 hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Tekirdağ'da meydana gelen hırsızlıklarla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası ve plaka takip sistemi kayıtlarını tek tek inceleyen jandarma ekipleri şüpheli bir aracın hırsızlık yapılan bölgelerde birçok kez görüldüğünü tespit etti. Şüpheli aracı teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi.

GECE YARISI OPERASYONU

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, Avcılar ve Esenyurt'taki 7 ayrı adrese gece yarısı eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona jandarma komando timleri de destek verdi. Baskında 4 kişi yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Özellikle tekstil ve baskı firmalarını hedef alarak tonlarca kumaş ve giyim malzemesi çalıp piyasada satan şüphelilerin, Tekirdağ'da 11, Beylikdüzü'nde 3, Esenyurt 'ta 8, Büyükçekmece'de 2 ve Silivri'de 3 olmak üzere toplam 27 hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Jandarmada sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan hırsızlara gece yarısı baskını

İstanbul, Tekirdağ, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı Hırsızlık zanlısını elindeki yara yakalattı Bursa'da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltı

Son Dakika Haberleri
16:46 Özel öğrencilerden "Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği - Son Dakika
16:46 Sarıkamış Ülkü Ocakları'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
16:45 "Çok Güzel Hareketler 2"den Can Yaman'a gönderme... - Son Dakika
16:44 "100/2000 YÖK Doktora Bursu" güz dönemi başvuruları başladı - Son Dakika
16:40 Gaziantep'te obezite eylem planı oluşturuldu - Son Dakika
16:33 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Son Dakika
16:25 Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan hırsızlara gece yarısı baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]