Jandarmadan hırsızlara geçit yok - Son Dakika
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Jandarmadan hırsızlara geçit yok

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 180 kilo eritilmiş bakır kablo ve 100 metre uzunluğunda telefon kablosu ele geçirildi.

Jandarmadan hırsızlara geçit yok, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 180 kilo eritilmiş bakır kablo ve 100 metre uzunluğunda telefon kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Ardıç ve Güzelyurt Mahallelerinde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştiren ve daha önceden aynı suçtan sabıkası olan 2 şahıs tespit edildi. Yapılan tespitin ardından şahıslara ait Çarşamba ilçesindeki ikamet adreslerinde ve malzemeleri sattıkları tespit edilen Çarşamba Sanayisinde bulunan hurda dükkanında yapılan aramada, 180 kilo eritilmiş bakır kablo, 100 metre uzunluğunda telefon kablosu, 1 adet tel kesme makası, 1 çift ayaklık, 1 adet elektronik el tartısı, 2 çift eldiven ve 1 adet pense ele geçirildi.


Yapılan operasyon sonrasında hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınıp, 1 kişi hakkında da hırsızlık malını bilerek satın almak suçundan tahkikata başlatıldı. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:11 Kaynak: İHA
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