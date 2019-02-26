Jandarmadan Hırsızlara Operasyon

Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, son günlerde köylülerin korkulu rüyası haline gelen hırsızları kurduğu özel ekiple yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Edirne ve Uzunköprü
ilçesinde köylerde bakkal ve ağıllardan seri hırsızlık ihbarları gelmesi üzerine Edirne Jandarma Komutanlığında olayların aydınlatılması için özel ekip oluşturuldu.
Özel ekip, 58 güvenlik kamerası, 65 plaka tanıma sistemi, 13 MOBESE görüntüsünden bin 200 araç görüntüsünü inceledi.
İnceleme sonunda hırsızlık olayına karışan zanlılar B.B ve Ü.K'nin Edirne'ye park halindeki araçlardan çaldıkları plakaları Tekirdağ
'ın Çerkezköy
ilçesinden kiraladıkları araçlara takarak geldikleri tespit edildi.
Zanlıların 10 günde Edirne ve Tekirdağ'da çoğunluğu köy bakkalı ve ağıllardan hayvan çalma şeklindeki 10 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.
Yakalanan zanlılar jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
B.B ve Ü.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.