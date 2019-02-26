Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Hırsızlara Operasyon

Jandarmadan Hırsızlara Operasyon

54 dakika önce

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde köylülerin korkulu rüyası haline gelen hırsızları kurduğu özel ekiple yakaladı.

Jandarmadan Hırsızlara Operasyon, System.String[]
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde köylülerin korkulu rüyası haline gelen hırsızları kurduğu özel ekiple yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Uzunköprü ilçesinde köylerde bakkal ve ağıllardan seri hırsızlık ihbarları gelmesi üzerine Edirne Jandarma Komutanlığında olayların aydınlatılması için özel ekip oluşturuldu.

Özel ekip, 58 güvenlik kamerası, 65 plaka tanıma sistemi, 13 MOBESE görüntüsünden bin 200 araç görüntüsünü inceledi.

İnceleme sonunda hırsızlık olayına karışan zanlılar B.B ve Ü.K'nin Edirne'ye park halindeki araçlardan çaldıkları plakaları Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden kiraladıkları araçlara takarak geldikleri tespit edildi.

Zanlıların 10 günde Edirne ve Tekirdağ'da çoğunluğu köy bakkalı ve ağıllardan hayvan çalma şeklindeki 10 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Yakalanan zanlılar jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

B.B ve Ü.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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