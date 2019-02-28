Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu

Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu

18 dakika önce

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren şantiyesinden 116 trifon ve gergi kıskacının çalan hırsızların şantiye bekçileri olduğunu belirleyen jandarma ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren şantiyesinden 116 trifon ve gergi kıskacının çalan hırsızların şantiye bekçileri olduğunu belirleyen jandarma ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Mamak İlçesi Ortaköy Mahallesi "Yüksek Hızlı Tren Şantiyesi"nde bulunan beton bloklar üzerindeki 116 trifon ve gergi kıskacının sökülerek çalınması ile ilgili harekete geçen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını, şantiyede gece bekçiliği yapan M.A.E. ve S.A'nın gerçekleştirdiği belirledi.

Gözaltına alınan zanlıların çalınan malzemeyi, Kıbrıs köyü Mahallesi'nde hurdacılık yapan Ö.Y'ye sattıklarını belirleyen ekipler, çalınan malzemeleri Ö.Y'nin evinde yaptıkları aramada ele geçirdi.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:19 Kaynak: AA

Ankara, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hesabı Beğenmeyen Şahıslar, Restorana Pompalı Tüfekle Ateş Açtı Son Dakika! Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:37:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]