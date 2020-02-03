Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama

6 saat önce

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Akkışla ilçesine bağlı Kululu mahallesinde M.K.'ya ait evden ve aracından LCD televizyon, hızar makinası, hilti matkap, mengene, bilgisayar, lokma takımı, fayans kesme makinası ve dikiş makinasının çalındığı ihbar edildi.


Yapılan ihbar sonrasında il jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayın zanlısı olarak A.K. ve E.Ö. yakalandı.


Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, Akkışla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Berkin elvan davasında yeni ek bilirkişi raporu
Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada! Ardahan'da çiftliğe inen kurt sürüsü, kangalların hışmına uğradı İstanbul'da Suriyelilerin restorana yaptıkları satırlı-bıçaklı baskın kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:07:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]