Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

02.06.2022 17:46
Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda inşaattan hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda inşaattan hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanında bulunan Ebiç Mahallesi'nde bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan saha araştırması sonucunda hırsızlık olayını O.Y., E.A. ve C.B.'nin yaptığını tespit eden ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise birçok suç eşyası ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli 3 kişi karakola götürülürken, ele geçirilen malzemelerde sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Yaşlı adam evinde pencerenin önünde oturur vaziyette ölü bulundu Yaşlı adam evinde pencerenin önünde oturur vaziyette ölü bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Ebiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:52:29. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement