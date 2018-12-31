Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu: 4 Gözaltı

Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır ilçesi Çağlayan Mahallesi Çat Yaylası'nda bulunan evlerden 29 Aralık Cumartesi günü meydana gelen hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucunda H.S., A.S., P.S. ile B.A.'nın hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Jandarma tarafından hırsızlık malı olduğu tespit edilen 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 200 adet tabanca fişeği ile yakalanan 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada 71 taşınabilir muhtelif eşya ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:19 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi

7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:52:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu: 4 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]