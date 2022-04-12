Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim - Son Dakika
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Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim

12.04.2022 17:45
Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hükümlü sevklerinin yapılığı ring araçlarının sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hükümlü sevklerinin yapılığı ring araçlarının sürücülerine trafik eğitimi verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri eğitim vermeye devam ediyor. Bu çerçevede trafik eğitimleri tarafından, jandarma ekiplerinin de birlikte görev yaptığı hükümlü ring aracı sürücülerine trafik eğitimi verildi. Can kaybı ve yaralanmalı kazaların azaltılması amacı ile verilen eğitimde, sürücülere genel trafik, güvenli sürüş kuralları, trafik kazaları, geçme kuralları, takip mesafesi ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgiler verildi. - KASTAMONU

Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim
Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim
Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim

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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan hükümlü ring aracı şoförlerine eğitim - Son Dakika
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