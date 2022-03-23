Bilecik'te hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmeler denetlendi - Son Dakika
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Bilecik'te hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmeler denetlendi

23.03.2022 11:00
Bilecik'te hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmeler denetlendi

Bilecik'te jandarma ekiplerince hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapan işletmeler ile seyyar hurdacılık yapan kişiler denetlendi.

Bilecik'te jandarma ekiplerince hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapan işletmeler ile seyyar hurdacılık yapan kişiler denetlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Suç Eşyasının Alımı Satımı" konulu yazısı gereği, Bilecik Valiliğince koordinasyonunda jandarma ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan hurda ve ikinci el malzeme alım satımı yapan işletmeler ile seyyar hurdacılık yapan şahısların denetimleri ekiplerce yapıldı.

Ekiplerce valiliğin bu husustaki genel emri tebliğ edilerek taahhütnameler alındı.

Denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Bilecik'te hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmeler denetlendi
Bilecik'te hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmeler denetlendi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işletmeler denetlendi - Son Dakika


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