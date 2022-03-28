Jandarmadan hurdacılarda denetim - Son Dakika
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Jandarmadan hurdacılarda denetim

28.03.2022 12:07
Jandarmadan hurdacılarda denetim

Kayseri'de jandarma ekipleri, hırsızlığın ve hırsızlık malı satışının önlenmesi amacıyla hurdacılarda denetim gerçekleştirdi.

Kayseri'de jandarma ekipleri, hırsızlığın ve hırsızlık malı satışının önlenmesi amacıyla hurdacılarda denetim gerçekleştirdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vergi Dairesi Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin de katılımı ile hırsızlığın ve hırsızlık malı satışının önlenmesi maksadıyla; Akkışla, Bünyan ve Melikgazi ilçelerinde hurdacılarda denetim yaptı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin vatandaşlarında desteği ile devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarmadan hurdacılarda denetim

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Vergi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan hurdacılarda denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarmadan hurdacılarda denetim - Son Dakika
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