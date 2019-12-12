Jandarmadan huzur güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan huzur güven uygulaması - Son Dakika

Jandarmadan huzur güven uygulaması

6 saat önce

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince huzur güven uygulaması düzenlendi.

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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince huzur güven uygulaması düzenlendi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, 81 ilde eş zamanlı huzur güven uygulaması faaliyeti kapsamında uygulama düzenlendi. 75 jandarma devriyesi ve 295 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada 5 bin 487 şahıs sorgulaması yapıldı. 1 kişinin FETÖ terör örgütü kapsamında olmak üzere hakkında arama/yakalama kaydı bulunan 29 şüpheli ve 4 araç yakalandı. 37 metruk bina, 71 park kontrol edildi. 5 şahsa 662 TL adli/idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda ayrıca 2 bin 734 araç sorgulandı. 75 araca 23 bin 846 TL ceza uygulanarak 17 araç trafikten men edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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