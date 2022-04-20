Jandarmadan huzur güven uygulaması - Son Dakika

Zonguldak'ta huzur güven uygulaması yapan jandarma ekipleri 4 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 19 Nisan günü Huzur Güven uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler sonucunda; 2 bin 117 şahıs sorgulandı. 126 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda Yoklama Kaçağı olarak aranan 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK