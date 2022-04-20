Jandarmadan huzur güven uygulaması - Son Dakika
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Jandarmadan huzur güven uygulaması

20.04.2022 14:05
Jandarmadan huzur güven uygulaması

Zonguldak'ta huzur güven uygulaması yapan jandarma ekipleri 4 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Zonguldak'ta huzur güven uygulaması yapan jandarma ekipleri 4 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 19 Nisan günü Huzur Güven uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler sonucunda; 2 bin 117 şahıs sorgulandı. 126 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda Yoklama Kaçağı olarak aranan 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Jandarmadan huzur güven uygulaması
Jandarmadan huzur güven uygulaması

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Zonguldak, Jandarma, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan huzur güven uygulaması - Son Dakika


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