Jandarmadan "Huzur Güven" uygulaması - Son Dakika

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 5'i yoklama kaçağı, 1'i tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 3 bin 305 şahıs ve 581 araç sorgulanırken, 21 metruk bina, 48 okul çevresi, 22 park/bahçe kontrolü sağandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 5'i yoklama kaçağı, 1'i tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK