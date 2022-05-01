Jandarmadan "Huzur Güven" uygulaması - Son Dakika
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Jandarmadan "Huzur Güven" uygulaması

01.05.2022 15:08
Jandarmadan "Huzur Güven" uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 5'i yoklama kaçağı, 1'i tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde "Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 3 bin 305 şahıs ve 581 araç sorgulanırken, 21 metruk bina, 48 okul çevresi, 22 park/bahçe kontrolü sağandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 5'i yoklama kaçağı, 1'i tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Jandarmadan Huzur Güven uygulaması
Jandarmadan Huzur Güven uygulaması
Jandarmadan Huzur Güven uygulaması
Jandarmadan Huzur Güven uygulaması

YORUMLAR
500
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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Huzur Güven' uygulaması - Son Dakika


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