Jandarmadan

Kars'ta, jandarma ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yol kontrolleri yapılarak, çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Kentte, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasının önüne geçmek, uyuşturucu kullanımını engellemek için çeşitli iş yerleri ile parklarda arama ve denetimler yapıldı.

Halkın huzur ve güvenliğinin amaçlandığı uygulamada, şehrin çeşitli bölgelerinde uyuşturucu saklanabilecek ya da kullanılabilecek metruk binalar narkotik dedektör köpekleri yardımıyla arandı.

Yollarda yapılan kontrollerde ise durdurulan bir aracın bagajında 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kaçak sigaralara el koyan jandarma, aracın sürücüsüne 6 bin 300 lira idari para cezası kesti.

Şüpheli kişilerin kimliklerinin de kontrol edildiği uygulamada 326 personel görev aldı.