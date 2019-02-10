Jandarmadan Huzur ve Güven Uygulaması
38 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 2 bin 43 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 2 bin 43 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. 291 Jandarma personelinin katıldığı uygulamalar kapsamında kimlik kontrolü yapılan 2 bin 43 kişiden 27'si haklarında çeşitli suçlardan çıkan yakalanma kararı nedeniyle gözaltına alındı.
Uygulamada, 868 araç kontrol edilirken evrak eksiği bulunan araçlara toplam 4 bin 388 TL para cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu da vurgulandı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:28 Kaynak: İHA
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