Son Dakika Haberleri: Jandarmadan "Huzur ve Güven" Uygulaması

Jandarmadan "Huzur ve Güven" Uygulaması

2 saat önce

Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Jandarmadan
Siirt'te jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

İl genelinde farklı yol noktalarında 59 ekip 272 personelin katıldığı çalışmada 3 bin 649 şahsın kimlik sorgusu yapıldı, bin 261 araç ve 24 iş yeri kontrol edildi.

Jandarma Trafik ekiplerince 6 araç trafikten men edilirken, 11 araca 6 bin 307 lira ceza uygulandı, yoklama kaçağı 5 şahsa yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:51 Kaynak: AA

Siirt, Jandarma, Huzur, Güncel
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