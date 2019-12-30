Jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 'Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirildi.



Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suçluların yakalanması ve tütün, alkol satışı yapanlara yönelik il genelinde uygulama yapıldı. Ekipler, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmeleri, kamu binalarının çevresinde, park ve bahçelerde, metruk binalarda, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, şüpheli şahıs ve araçlar ile umuma açık eğlence mekanları, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan tekel bayi ve büfelerde uygulama yaptı. Yapılan kontrol ve arama faaliyeti neticesinde; bin 884 şahıs ve bin 3 araç kontrolü yapılmış olup, yapılan sorgulamalarda; kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan, bir şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan aranan 2 şahıs yakalanarak, gerekli adli işlemler yapılmış, ayrıca trafik timlerince; 2918 sayılı karayolları trafik kanunu gereği 4 araç trafikten men edilerek, toplam 8 araca bin 48 TL idari para cezası kesildi. - SİİRT