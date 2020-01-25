Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

6 saat önce

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında 66 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması, System.String[]

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında 66 şüpheli yakalandı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Türkiye genelinde Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması" maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. 5 aşamalı olarak il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde 92 jandarma devriyesi ve 279 personel uygulamaya katıldı. 3 bin 901 araç sorgulanırken 29 araca 12 bin 781 TL idari yaptırım uygulandı. 5 kayıp çalıntı hacizli araç ve 4 araç trafikten men edildi. Ekiplerce 7 bin 393 şahsın sorgulaması yapılırken hakkında arama/yakalama kaydı bulunan 66 şüpheli ve 2 kayıp kişi olmak üzere toplam 68 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 14 şüpheliye toplam 6 bin 537 TL idari yaptırım uygulandı. Uygulamalarda 4 bin 616 araç sorgulandı 85 araca toplam 29 bin 640 TL idari yaptırım cezası uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi.


Öte yandan 284 tekel bayi kontrol edilerek 3 işletmeciye cezai işlem yapıldı. Ekipler tarafından faaliyetlerde 5 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ile (6 bin 150 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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