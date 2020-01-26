Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama esnasında 10 bin 574 kişiye GBT uygulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; günübirlik kiralanan evlerin ve araç kiralama firmalarının kayıtlarının tetkik edilmesi, öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen ya da tabelasında öğrenci ibaresi bulunduran yerlerin kontrol edilmesi maksadıyla; 6 aşamalı olarak icra edilen "Türkiye Huzur ve Güven) uygulaması 104 yol kontrol arama noktası, 433 umuma açık yer, 68 günübirlik kiralanan yer ve 8 kiralık araç firmasında yapılan uygulama neticesinde 10 bin 574 şahıs sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda 1 kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 43 şahıs yakalandı. Yakalan 11 şahsa adli ve idari işlem yapılmış bin 919 lira idari para cezası uygulandı.


Jandarmanın trafik uygulamasında 5 bin 94 araç kontrol edilmiş, 143 araca 79 bin 635 TL idari para cezası uygulanmış, 65 araç trafikten men edilmiş, arama kaydı bulunan 4 araç yakalandı. Uygulama esnasında jandarma ekipleri 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 mermi veya fişek, 10 bin 230 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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