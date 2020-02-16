Jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında, aranan 8 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri trafik uygulamasında da 4 aracı trafikten men etti.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzeni ve huzurunun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, suç işleme niyetindeki şahısların caydırılması ve aranan şahısların yakalanması maksadıyla çalışmalar yaptı. 245 personelin katılımı ile yapılan yol kontrol uygulamasında 4 bin 532 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 3'ü gözaltına alındı. 10 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, 2 bin 854 TL idari para cezası uyguladı.



Jandarma ekipleri trafik uygulamasında bin 483 araç kontrol edilirken, 21 araca 8 bin 20 TL idari para cezası kesildi. 4 araç trafikten men edilirken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 31 mermi ve fişek ele geçirildi. - BALIKESİR