Jandarmadan 'Huzur ve Güven Uygulaması' - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Huzur ve Güven Uygulaması' - Son Dakika

Jandarmadan 'Huzur ve Güven Uygulaması'

7 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri 270 personel ve 1 köpek ile il genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı.

Jandarmadan 'Huzur ve Güven Uygulaması', System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri 270 personel ve 1 köpek ile il genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 4 bin 816 kişiye GBT uygularken, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların/araçların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla il genelinde 68 ekip, 270 personel ve 1 köpek arama unsuru katılımı ile "Önleyici kolluk faaliyeti" kapsamında uygulama yapıldı. 11 sabit uygulama noktası ve 248 iş yerinde yapılan çalışmalarda 4 bin 816 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 13 kişi yakalanırken, 19 şahsa 4 bin 181 TL idari para cezası uygulandı. Trafik yönünden yapılan uygulamada bin 17 araç kontrol edilirken, 7 araca 2 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma ekiplerinin kontrolünde evrakları eksik 1 araç trafikten men edildi. Uygulama esnasında 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor
Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı Servis şoförüne taciz dayağı! Polis ekipleri yarı çıplak halde buldu 11 gündür her yerde aranan kayıp Didem'in cansız bedeni bulundu

Son Dakika Haberleri
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor
15:03 Palalı saldırgan Sabri Çelebi ile sevgili olan Ebru Polat'tan ilginç çıkış: Kimsenin hatası diğerini ilgilendirmez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 17:59:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan 'Huzur ve Güven Uygulaması' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]