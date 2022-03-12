Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması - Son Dakika
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Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

12.03.2022 12:34
Jandarmadan "Huzur ve Güven" uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde trafik kurallarına uyulması ve kazalarında önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında başta toplu taşıma araçları ve ticari taksiler olmak üzere diğer araçların kontrolü yapıldı. Ekipler, uygulamada sürücülere trafik güvenliği ve kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. - ZONGULDAK

Jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması
Jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması
Jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması
Jandarmadan Huzur ve Güven uygulaması

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İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika


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