Jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

20.03.2022 11:25
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Zonguldak'ta jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Üç kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 19 Mart 2022 tarihinde Huzur Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler sonucunda; 4 bin 375 şahıs ve 295 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda yoklama kaçağı olarak aranan, hırsızlık suçundan, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Suçundan olmak üzere toplam 3 şüpheli kişi hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta 97 ayrı suçtan aranan 50 şüpheli yakalandı Zonguldak'ta 97 ayrı suçtan aranan 50 şüpheli yakalandı

Zonguldak, Jandarma, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
10:11 Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza sonrası kahreden haber: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 aylık bebek ise yoğun bakımda
10:01 Rusya ordusu tarafından açılan bombalı saldırıda tek kolunu kaybeden küçük kız ilk kez konuştu: Kolum yerinde mi?
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:46 Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 11:31:17. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement