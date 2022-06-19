İzmir'de jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes'teki Yeşilyuvam Huzurevi'nde bulunan vatandaşları ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.
Huzurevi sakinlerinin asker selamıyla jandarmayı karşıladığı anlar ve duydukları memnuniyet fotoğraflara yansıdı.
Ekipler, huzurevinde kalanlarla sohbet etti, tavla oynadı, çiçek takdim etti.
Son Dakika › Güncel › Jandarmadan huzurevi sakinlerine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika