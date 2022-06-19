Jandarmadan huzurevi sakinlerine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika
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Jandarmadan huzurevi sakinlerine Babalar Günü ziyareti

19.06.2022 10:24
Jandarmadan huzurevi sakinlerine Babalar Günü ziyareti

İzmir'de jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu.

İzmir'de jandarma ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes'teki Yeşilyuvam Huzurevi'nde bulunan vatandaşları ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Huzurevi sakinlerinin asker selamıyla jandarmayı karşıladığı anlar ve duydukları memnuniyet fotoğraflara yansıdı.

Ekipler, huzurevinde kalanlarla sohbet etti, tavla oynadı, çiçek takdim etti.

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Kaynak: AA

Babalar Günü, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan huzurevi sakinlerine Babalar Günü ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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