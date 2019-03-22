Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Huzurevi Sakinlerini Duygulandıran Ziyaret

Jandarmadan Huzurevi Sakinlerini Duygulandıran Ziyaret

21 dakika önce

Yaşlılar Haftası sebebiyle Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenli köyü Bilal Şahin Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Jandarmadan Huzurevi Sakinlerini Duygulandıran Ziyaret, System.String[]
Yaşlılar Haftası sebebiyle Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenli köyü Bilal Şahin Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Huzurevini dolaşarak yaşlıların elini öpen jandarma ekipleri, yaşlılara karanfil verip çikolata ikram etti. Ziyaretlerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür eden huzurevi sakinlerinden Yusuf Yaşar, jandarmanın hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını sürekli ziyaretlerine geldiklerini söyledi.

Jandarma ekiplerinin ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten İkbal İzci de "Bizi bu günümüzde yalnız bırakmadıkları için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:35 Kaynak: İHA

Esenli, Yozgat Merkez, Jandarma, Güncel
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