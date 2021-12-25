Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımı - Son Dakika

Kahramanmaraş Türkoğlu Jandarma ekipleri, Türkoğlu Orman İşletme Şefliği ile yapılan koordine sonucu ihtiyaç sahibi ailelere 10 ton odun yardımında bulunuldu.
Türkoğlu İlçesinde Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında toplumsal gelişimi destekleme faaliyetleri kapsamında tespit edilen, ısınmak amacıyla yakacak odun ve kömürü olmayan ailelere yardımda bulundu.
Tespit edilen 10 aile hane başı birer ton olmak üzere 10 ton odun yardımı yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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