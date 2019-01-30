Jandarmadan İhtiyaç Sahiplerine Akülü Tekerlekli Sandalye

Salıpazarı
ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi iki engelli kardeşe, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.
İlçede ikamet eden bedensel engelli iki kardeş, Kaymakam Ali Osman
Bulat, İlçe Jandarma
Komutanı Hakan Akçay
ve İl Jandarma Komutanlığında görevli bir kadın astsubay tarafından ziyaret edildi.
Ziyarette, engelli kardeşlere Kaymakamlığın koordinesinde Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığının girişimleriyle alınan akülü tekerlekli sandalyeler teslim edildi.
Bulat, toplumun her kesiminin engelli bireyler için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.
Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına önlerindeki engelleri kaldırmaları gerektiğini vurgulayan Bulat, "İlçe Jandarma Komutanlığımızın girişimleriyle temin edilen akülü sandalyelerimizi teslim ettik, sevinçlerine ortak olduk. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğunda her daim yanlarındayız." dedi.
Engelli kardeşler ve aileleri de ziyaret ve hediye edilen akülü tekerlekli sandalyelerden dolayı teşekkür etti.