Jandarmadan iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

04.12.2020 15:58
Jandarmadan iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde B.A.'nın (37) ev ve eklentilerinde yaptıkları operasyonda 415 gram kubar esrar maddesi ve 8 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili B.A. gözaltına alındı.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinlik Mahallesi'nde bir başka uyuşturucu operasyonunda M.D.'nin (27) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar maddesi, 1 adet sentetik hap ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan B.A. ve M.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Jandarmadan iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uyuşturucu, Jandarma, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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