Jandarmadan İlkokul Öğrencilere Trafik Semineri
2 saat önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencilerine jandarma trafik timleri tarafından trafik eğitimi verildi.
Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, ilkokul öğrencilerine jandarma trafik timleri tarafından trafik eğitimi verildi.
Beyşehir İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından Huğlu
Mahallesinde öğrenim gören ilkokul öğrencileri için trafik eğitim semineri düzenlendi. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Personeli tarafından Huğlu Fatih
İlkokulunda okuyan öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Seminerde, öğrencilere trafik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla trafik kuralları anlatıldı. Programın sonunda trafik tim personeli öğrencilerin yönelttiği çeşitli soruları cevaplandırdı.
Okul idaresi yetkilileri, jandarma trafik timlerine verdiği seminerden dolayı teşekkür etti. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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