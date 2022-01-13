JANDARMADAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE ETKİNLİK - Son Dakika

BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. .

Yolalan Jandarma Karakolu'nda görevli personeller zırhlı aracı bayrak ve balonlarla süsleyerek, Yolalan Beldesi Yenimahalle İlkokulu'na gelerek öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler yaptı. Öğrencilerle çizgi film izleyen ekipler, burada eğitim gören öğrencilere kırtasiye desteği de sağladı. Daha sonra jandarma arama kurtarma köpeği ve sorumlusu tarafından küçük gösteriler yapılarak, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.