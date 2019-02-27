Jandarmadan İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimleri verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimleri verildi.



Trafik timleri, merkeze bağlı Gümüşkaya İlkokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek önce öğrencilerle sohbet ettiler. Öğrencilerle sıcak sohbetler kuran trafik timleri daha sonra öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, trafikte sorumlu davranma, trafik kurallarına uymayanları uyarma, trafik kurallarına uyma bilinci, güvenli yaya davranışları, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi, güvenli bisiklet kullanımı ve trafik çevre bilinci konularında bilgilendirme yapıldı.



Jandarma trafik timlerinden trafik ile ilgili bilgiler alan öğrenciler bu tür etkinliklerden dolayı ekiplere teşekkür ettiler. Jandarma trafik timlerinin bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

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