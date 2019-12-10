Jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.



İlçeye bağlı Sarıcan beldesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 4 öğretmen ve 80 öğrenci için trafik kuralları hakkında eğitim programı düzenledi.



Eğitimde program ile öğretmen ve öğrenciler, yayaların ve yolcuların trafikte dikkat etmeleri gereken trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, okul servislerine binme ve inme kuralları gibi konularda bilgilendirildi.

Verilen eğitim ile çocuklarda trafik bilinci oluşturulması ve kazaya sebebiyet verebilecek durumların önlenmesi hedefleniyor.



Öğretmen ve öğrencilerin memnuniyet duyduğu eğitim programının sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.