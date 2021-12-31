Jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik semineri - Son Dakika

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Taşova Özbaraklı Köyü İlkokulu öğrencilerine trafik semineri verdi.

Çocuklara trafik kuraların hakkında bilgi verilen seminerin ardından çocuklar da jandarma trafik timlerine duygu dolu mesajlar yazdı.

Çocuklar, "İyi ki geldiniz jandarma abi, sizi çok seviyoruz, siz bizim her şeyimizsiniz. Siz bizim için çalışıyorsunuz, çok teşekkür ederiz" yazılı notları jandarma trafik timlerine verdi.

Notları okuyan jandarma timleri çok duygulandıklarını dile getirdi.