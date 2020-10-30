Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentteki okullar ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgedeki okullara ziyaret gerçekleştirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın daha güvenli eğitim öğretim ortamlarında, suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizde bulunan okullar ziyaret edilmiştir. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından öğrencilerimize 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' konusunda bilgilendirme yapılarak jandarma çocuk dergisi, boya kalemi, hikaye kitabı ve jandarma amblemli kalem kutusu hediye edilmiştir."

KAYÜ Rektörü Karamustafa basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, basın kuruluşlarının temsilcileri ile sohbet toplantısı yaptı.

Karamustafa, toplantıda, üniversitedeki çalışmaların kamuoyuna duyulmasında verdikleri katkıdan dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

Üniversitede iki yılda yaptıkları çalışmaları anlatan Karamustafa, "Sizler basın mensupları olarak çok saygı duyulacak bir görevi icra ediyorsunuz. Kamuoyunun doğru aydınlanmasında değerli katkılar oluşturuyorsunuz. Bu yüzden hem Kayseri Üniversitesi Rektörü olarak hem de bu ülkenin vatandaşı olarak sizlere teşekkür ediyorum. Rektörlük görevine atandığım günden bu yana iki yıl gibi bir süre geçti. Bu zaman zarfında birçok işler yaptık, yaptıklarımızın birçoğunu sizlerle paylaştık." ifadelerini kullandı.

NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'ne ziyaret

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği yönetim kurulu üyeleri, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret etti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan, ziyaretçilere hastanenin ünitelerini gezdirerek bilgi verdi.