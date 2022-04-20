Jandarmadan infaz koruma memurlarına güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde kentteki cezaevlerinde görevli 41 infaz koruma memuruna güvenli sürüş eğitimi verildi.

Odunpazarı Jandarma Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen eğitime Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu ile H ve L Tipi Kapalı Cezaevinde görev yapan 41 infaz koruma memuru katıldı. "Trafikte 1 can kaybı bile fazladır" prensibiyle verilen eğitimde; güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra seyir halinde cep telefonu ile konuşmanın sakıncaları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya önceliği, hız kuralları ve makas atma konularında bilgiler verildi. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR