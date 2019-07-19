Son Dakika Haberleri: Jandarmadan "İnşallah bana çıkar" diyen Bedirhan'a bisiklet sürprizi
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Jandarmadan "İnşallah bana çıkar" diyen Bedirhan'a bisiklet sürprizi

28 dakika önce

Amasya'da jandarmanın yaptığı trafik denetiminde bisiklet ödüllü sürücü seyahat karnesi dağıtılırken "İnşallah bana çıkar" sözleri akıllarda kalan 11 yaşındaki Bedirhan Selman Çarıkcı'ya katıldığı kampanyadan bisiklet çıkmayınca yüzünü Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güldürdü.

Jandarmadan
Amasya'da jandarmanın yaptığı trafik denetiminde bisiklet ödüllü sürücü seyahat karnesi dağıtılırken "İnşallah bana çıkar" sözleri akıllarda kalan 11 yaşındaki Bedirhan Selman Çarıkcı'ya katıldığı kampanyadan bisiklet çıkmayınca yüzünü Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güldürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı 'Dikkat sizden notlar bizden' projesi kapsamında geçtiğimiz 1 Haziran'da Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı yol denetimlerinde içinde bulunduğu aracın durdurularak bilgilendirme yapıldığı esnada "Bisikletimin tekeri patlak. Bu bisiklet inşallah bana çıkar" sözlerini sarf ettikten sonra kampanyaya katılım belgelerini doldurup müracaat eden Bedirhan Selman Çarıkcı'nın ismi bisiklet kazananlar arasında yer almayınca Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Durumun iletildiği Amasya Valiliği'nin aldığı bisiklet Suluova İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halit Haşimoğlu tarafından minik çocuğa teslim edildi. Karşılaştığı hediyeye çok sevinen Çarıkcı, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AMASYA
Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
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