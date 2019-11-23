Son Dakika Haberleri: Jandarmadan iş yerlerine baskın
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan iş yerlerine baskın - Son Dakika

Jandarmadan iş yerlerine baskın

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki iş yerine cezai işlem uygulandı.

Jandarmadan iş yerlerine baskın, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki iş yerine cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı olan Filyos beldesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan incelemede iki iş yerine cezai işlem uygulandı. Bandrolsüz olarak açık vaziyette tütün ve tütün mamulleri satışı yapıldığına bilgiler sonucu Kom. Şube Müdürlüğü ve Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte kontrol yapıldı. Yapılan inceleme sonucu, 102 paket satışa hazır vaziyette sigara, 2 adet sigara doldurma ve sarma aparatı, 7758 gr. bandrolsüz tütün ve 168 adet boş kilitli poşet ele geçirildi.


İki işyerinede Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 20:20:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan iş yerlerine baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]