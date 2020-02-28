Jandarmadan işletmelere kaçak içki ve sigara operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak içki ve sigara ele geçirilirken, 5 işletmeye de toplam 13 bin 812 TL idari para cezası uygulandı.



Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından kaçak içki ve sigara sattıkları iddia edilen 6 işletmeye denetim gerçekleştirildi. Muradiye Jandarma Karakol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 25 litre kaçak içki, 12 bin 260 paket makaron halinde kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 5 işletme sahibine 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten toplam 13 bin 812 lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA