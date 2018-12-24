Son Dakika Haberleri: Jandarmadan İzinsiz Kazı Yapanlara Müdahale

Jandarmadan İzinsiz Kazı Yapanlara Müdahale

2 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 adet metal arama detektörü ele geçirildi.

Jandarmadan İzinsiz Kazı Yapanlara Müdahale, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 adet metal arama detektörü ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Akçagedik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Pınarlı Mahallesi sınırlarında arazide 4 şüpheli şahsın dedektör ile arama yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 2 adet metal arama detektörü ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:49 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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