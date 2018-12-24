Jandarmadan İzinsiz Kazı Yapanlara Müdahale
2 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 adet metal arama detektörü ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 2 adet metal arama detektörü ele geçirildi.
Van'ın Erciş
ilçesine bağlı Yukarı Akçagedik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Pınarlı
Mahallesi sınırlarında arazide 4 şüpheli şahsın dedektör ile arama yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 2 adet metal arama detektörü ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:49 Kaynak: İHA
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