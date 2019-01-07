Jandarmadan İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 46 Gözaltı

Jandarmadan İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı İzmir'de jandarmadan büyük uyuşturucu operasyonuİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde dört gün boyunca süren uyuşturucu operasyonlarında toplamda 46 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadan İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 46 gözaltı

İzmir'de jandarmadan büyük uyuşturucu operasyonu



İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde dört gün boyunca süren uyuşturucu operasyonlarında toplamda 46 zanlı gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerine Torbalı'da art arda baskınlar yaptı. Ekipler, dört gün boyunca devam eden ve sona eren operasyonlarda, önceden belirlenen 60 adrese basın yaptı. 33 timin görev aldığı operasyon, adeta nefesleri kesti. Baskınlarda şu ana kadar 46 şahıs gözaltına alındı. Baskınlarda ise çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Narkotik tim köpeklerinin de katıldığı ve dört gün devam eden baskınlarda 31 gram metamfetamin, 225 gram esrar, 7 gram bonzai, dört gram skunk, 10 uyuşturucu hap, üç tabanca ve 2 av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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