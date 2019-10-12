Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü

Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü

50 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, telefon kablolarını kesip, çalmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, telefon kablolarını kesip, çalmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Emet İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir şahsın arazide kablo hırsızlığı yaptığı ihbarı yapıldı.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.S.K. isimli şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Bölgede ve araçta yaptıkları aramada, hırsızlıkta kullanılan bir adet katlanabilir uzun merdiven, bir adet tüfek, bir adet kablo kesim makası, bir adet bıçak, satışa hazır yakılmış kablo dışı ve kablo içi malzemeleri ele geçirildi.


Şüpheli A.S.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KÜTAHYA

Jandarma, Günlüce, Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:23 Kaynak: İHA
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