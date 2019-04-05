Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kablo Hırsızlarına Suçüstü

Jandarmadan Kablo Hırsızlarına Suçüstü

9 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde telefon kablosu çalan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Jandarmadan Kablo Hırsızlarına Suçüstü, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde telefon kablosu çalan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Elbistan'ın farklı mahallelerinde toplam 600 metre telefon kablosu çalınınca jandarma, araştırma başlattı. Olay yerlerinde yapılan incelemeler ve görgü tanıklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin H.A. (30), A.Ö. (25), E.H. (25) ve E.Y.(25) olduğu belirlendi.

Jandarma, takibe aldığı şüphelileri dün gece İkizpınar ve Kavaktepe Mahalleleri arasındaki bölgede 400 metre kablo çalıp, olayda kullandıkları minibüse yükledikleri sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:28 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Elbistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Define Hırsızları, Tarihi Caminin Temelinde Kazı Yaparken Yakalandı! Mavi Balina'dan Toplu İntiharı, İhbar Telefonu Önledi Bahçelievler'deki Cinayet: Kadının Cesedini Bavulla Taşıması Kameralarda Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:37:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kablo Hırsızlarına Suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]