Jandarmadan Kablo Hırsızlarına Suçüstü

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde telefon kablosu çalan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde telefon kablosu çalan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Elbistan'ın farklı mahallelerinde toplam 600 metre telefon kablosu çalınınca jandarma, araştırma başlattı. Olay yerlerinde yapılan incelemeler ve görgü tanıklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin H.A. (30), A.Ö. (25), E.H. (25) ve E.Y.(25) olduğu belirlendi.



Jandarma, takibe aldığı şüphelileri dün gece İkizpınar ve Kavaktepe Mahalleleri arasındaki bölgede 400 metre kablo çalıp, olayda kullandıkları minibüse yükledikleri sırada suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.



- Kahramanmaraş

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