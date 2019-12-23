Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde, bir minibüsten TIR'ın deposuna aktarım yapıldığı esnada operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde, bir minibüsten TIR'ın deposuna aktarım yapıldığı esnada operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, ilçeye bağlı Sayhöyük Köyü otoban köprüsü mevkisinde şüpheli İ.B.'nin (23) kullandığı minibüsten, aynı yaştaki şüpheli T.A.'ya ait TIR'ın akaryakıt deposuna aktarım yaptığı tespit edildi. Yapılan aramada 3 bidon içerisinde 550 litre markersiz akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıt İl Özel İdaresi'ne teslim edilerek, tanzim edilen tutanakla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, ifadelerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıkları öğrenildi.


Toprakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
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