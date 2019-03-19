Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Jandarmadan Kaçak Akaryakıt Operasyonu

33 dakika önce

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 7 bin litre ulusal marker içermeyen kaçak yakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan Kaçak Akaryakıt Operasyonu, System.String[]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 7 bin litre ulusal marker içermeyen kaçak yakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayseri- Sivas karayolu üzeri Kocasinan/Çavuşağa mahallesi bölgesinde bir mazot tankerinde yapılan kontrolde 7 bin litre ulusal marker içermeyen kaçak akaryakıt ele geçirildi. akaryakıtla el konulurken olayla ilgili D.M. ve S.S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma tarafından 'Suç ve Suçlulukla Mücadele' alanındaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:08 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Jandarma, 3. Sayfa
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