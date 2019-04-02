Jandarmadan Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

Karaman'da evlerinde kaçak alkol üretimi yaptıkları ileri sürülen 2 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaman'da evlerinde kaçak alkol üretimi yaptıkları ileri sürülen 2 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Çavuşpınar köyünde, F.Ü. ve M.D. isimli kişilerin kaçak alkol üretimi yaparak sattıkları yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Savcılık kararıyla şahısların evlerinde arama yapan ekipler, 15 litre etil alkol, 15 litre kaçak olarak yapılan içime hazır alkol, 1 adet alkol yapımında kullanılan çelik tencere, 1 adet küçük mutfak tüpü, 1 adet alkol yapımında ve alkol damıtmada kullanılan bakır kablo, 1 adet alkolmetre cihazı ve 1 adet alkol ölçüm kabı ele geçirdi. Ele geçirilen malzeme ve alkollere el konulurken, zanlılar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN

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