Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

Jandarmadan Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

12 dakika önce

Karaman'da evlerinde kaçak alkol üretimi yaptıkları ileri sürülen 2 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadan Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Karaman'da evlerinde kaçak alkol üretimi yaptıkları ileri sürülen 2 şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Çavuşpınar köyünde, F.Ü. ve M.D. isimli kişilerin kaçak alkol üretimi yaparak sattıkları yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Savcılık kararıyla şahısların evlerinde arama yapan ekipler, 15 litre etil alkol, 15 litre kaçak olarak yapılan içime hazır alkol, 1 adet alkol yapımında kullanılan çelik tencere, 1 adet küçük mutfak tüpü, 1 adet alkol yapımında ve alkol damıtmada kullanılan bakır kablo, 1 adet alkolmetre cihazı ve 1 adet alkol ölçüm kabı ele geçirdi. Ele geçirilen malzeme ve alkollere el konulurken, zanlılar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:06 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:18:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]