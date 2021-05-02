Jandarmadan kaçak avcılara 10 bin 538 lira ceza - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 kişiye toplamda 10 bin 538 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Muşcalı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı'nda Çarşamba Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında E.Ç. (28) ve K.B. (38) isimli şahısların Yeşilırmak Nehri üzerinde şişme bot ve 70 metre ağ ile balık avladıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri tespit edildi.

Balık avı yapan şahıslara 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten kişi başı bin 800 TL'den toplamda 3 bin 600 TL ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Md. gereğince Sosyal Mesafe Kuralına Aykırı Hareket Etmek ve Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmek kabahatinden dolayı kişi başına 3 bin 469 TL olmak üzere toplam 6 bin 938 TL olmak üzere toplamda 10 bin 538 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN