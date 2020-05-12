Jandarmadan kaçak deniz patlıcanı operasyonu - Son Dakika

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından deniz ürünlerinin yasadışı yollarla avlanmasını önlemek yapılan çalışmalarda kaçak olarak avlanan 30 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi sahili Bağlarburnu mevkiinde G.D. ve E.Y. isimli şahıslar tarafından dalış yapılarak avlanması yasak olan 30 kilo deniz patlıcanı avlandığı tespit edilidi. Jandarma tarafından yakalanan şahısların yanında bulunan 2 adet dalgıç kıyafeti, 2 çift palet, 2 adet şnorkel, 2 adet maske, diğer bağlantı ekipmanları ve 30 kilo deniz patlıcanına el konuldu.



Yakalanan G.D. ve E.Y.'ye, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet/Kaçak Avlanma" suçundan idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR